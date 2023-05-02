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Журавлев Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4704. ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 22 л., Дорогобужск. у., Егорьевск. в., д. Бобино. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 21 окт. 923.

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