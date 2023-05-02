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Гринпукал Иван Фрицев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гринпукал
Имя
Иван
Отчество
Фрицев
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46289. ГРИНПУКАЛЪ, ИВАНЪ ФРИЦЕВЪ. К. Виндав. у., Поненск. в., 24 л.; — М. С. 3 уч. Туккумъ-Тальсен. окр. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 12 Мая 905.

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