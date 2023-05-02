Гринпукал Иван Фрицев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринпукал
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фрицев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46289. ГРИНПУКАЛЪ, ИВАНЪ ФРИЦЕВЪ. К. Виндав. у., Поненск. в., 24 л.; — М. С. 3 уч. Туккумъ-Тальсен. окр. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 12 Мая 905.
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