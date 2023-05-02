Фастовец Алексей Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фастовец
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140402. ФАСТОВЕЦЪ, АЛЕКСѢЙ МОИСЕЕВЪ. Каз. х. Фастовцевъ, Хустянск. в., Ромен. у., 23 л.; — Полтав. О. С. 22 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909.
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