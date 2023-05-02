Коснырев Анатолий Васильвич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коснырев
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Васильвич
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16116. КОСНЫРЕВ, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ. Гр. Котельническ. у., Даровск. в., с. Пискур; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Укрыв. дезерт., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Осужд. 27 марта 920.
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