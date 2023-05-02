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Коснырев Анатолий Васильвич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коснырев
Имя
Анатолий
Отчество
Васильвич
Дата исполнения приговора
27 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
16116. КОСНЫРЕВ, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ. Гр. Котельническ. у., Даровск. в., с. Пискур; — Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Укрыв. дезерт., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Осужд. 27 марта 920.

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