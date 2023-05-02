Рыбаков Артемий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8456. РЫБАКОВ АРТЕМИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 27 л., г. Пугачева. Н. С. 1 уч. Сердобск. у. Ст. ст. 189, 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 июня 923
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