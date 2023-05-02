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Изотов Дмитрий Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Изотов
Имя
Дмитрий
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
24 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3952. ИЗОТОВ ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ, 44 л., Лаишевск. к., Чирповск. в., д. Рагозиной. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 1 г. 9 м. 24 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 24/ІІІ—24. 

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