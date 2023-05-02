Фролков Филипп Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролков
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29965. ФРОЛКОВ, ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ, 44 л. Гр. Калининск. у., Локтинск. в., д. Полтавки; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Самогон., пр. р. 1 г. Исп. 21 июля 920.
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