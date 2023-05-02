Дон Янкель Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дон
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37986. ДОНЪ, ЯНКЕЛЬ ВУЛЬФОВЪ. Мщ. изъ сс. г. Каинска, 38 л., рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 2 уч. Каинск. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Февр. 909. | 96 85517 1655 У. | 85 68586 1655 У. | 91 41477 1655 У. | 84 48859 169 М. | 87 86342 1655 У. | 83 48338 169 М. | 86 76323 1655 У. | 82 60225 169 М.
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