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Котляров Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котляров
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6802. КОТЛЯРОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 52 л., Корочанск. у., Неклюдовск. в., с. Пенцовки, Н. С. 4 уч. Корочанск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 24 июля 923.

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