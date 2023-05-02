Жуков Павел Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33531. ЖУКОВЪ, ПАВЕЛЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Сердобска, 52 л., рд. въ с. Давыдовкѣ, Давыдъ-Голицынск. в., Сердоб. у.; — У. Чл. О. С., по Сердоб. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 7 Янв. 908. | 99 33918 169 М. | 95 44550 170 М. | 94 78259 169 М.
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