Сорокин Кузьма Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87934. СОРОКИНЪ, КУЗЬМА ВАСИЛЬевъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Верхоленска, рд. въ в. и зав. Омутнинскомъ, Глазовск. у.; — Томск. О. С., 18 Марта 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 27 Апр. 911. | 907 18960 2 ч. 1655 У. | 95 105195 1651 У. | 903 43877 1647 У. | 94 67689 169 М. | 96 99391 1647 У. | 90 74677 169 М. и 977 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.