Гамзат Хан Алах Магомедов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гамзат
- Имя
- Хан Алах
- Отчество
- Магомедов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1330. Гамзат Хан Алах Магомедов, 23 л., Дагестанск. АССР, Андийск. окр., с. Таумашта. Главсуд. Дагестанск. АССР Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18/ІХ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.