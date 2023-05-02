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Гамзат Хан Алах Магомедов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гамзат
Имя
Хан Алах
Отчество
Магомедов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1330. Гамзат Хан Алах Магомедов, 23 л., Дагестанск. АССР, Андийск. окр., с. Таумашта. Главсуд. Дагестанск. АССР Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18/ІХ—26.

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