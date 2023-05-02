Золотарев Иван Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146247. ЗОЛОТАРЕВЪ, ИВАНЪ ИЛЬинъ. Лиш. ос. пр. изъ кал. ст. Новочеркасской, Черкасск. окр., 68 л., рд. въ г. Новочеркасскѣ; — М. С. 3 уч. Черкасск. окр. обл. К. Донск. 23 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Окт. 909. | 98 63448 313 У. | 79 1486 1655 У. | 91 137775 1655 У. | 77 24684 169 М. | 88 86835 1655 У. | 75 36726 169 М. | 84 13761 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.