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Кривенков Кузьма Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривенков
Имя
Кузьма
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7043. КРИВЕНКОВ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ, 41 г., Сызранск. у., Жегулевск. в., с. Брусяны, Саратовск. Губсуд, Ст. 180 п. «а», лиш. св. 1 г. 10 м. 4 д., Исп. 21 июля 923.

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