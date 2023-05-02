Панкрутский Денис Сильвестрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкрутский
- Имя
- Денис
- Отчество
- Сильвестрович
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7413. ПАНКРУТСКИЙ ДЕНИС СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 22 л., Горецк. у. и в., д. Слободы Смоленск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 сент. 923.
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