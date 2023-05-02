Семашко Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семашко
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35342. СЕМАШКО, МИХАИЛЪ. Мщ., не прип., 20 л., рд. въ г. Вильнѣ; — Минск. О. С. (во 2 р.), 140, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м., съ зач. отб. 3 м. по приг., напеч. въ 904 г. № 62344, постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 69104. Исп. 5 Марта, счит. ср. съ 14 Февр. 905. | 900 22090 170 М.
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