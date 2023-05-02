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Овчинников Алексей Фаддевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Алексей
Отчество
Фаддевич
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7125. ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ФАДДЕВИЧ, 28 л., Балашовск. у., Красно-Знаменск. в., д. Сергиевки. Саратовск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1¼ г. Исп. 4 дек. 923.

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