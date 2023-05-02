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Сухарев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сухарев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
12433. Сухарев Иван Иванович, 24 л., Рязанск. г., Скопинск. у., в., д. Березники. Н. С. Веневск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 14 дек. 926.

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