Разумов Андрей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разумов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8115. РАЗУМОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 29 л., г. Уфы. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 22 дек. 923.
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