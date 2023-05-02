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Гладышева Наталья Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гладышева
Имя
Наталья
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
__ июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1488. Гладышева Наталья Матвеевна, 26 л., Каменск. окр. и р., с. Зеленой-Дубры. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/ѴІ—26.

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