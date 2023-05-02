Ольшевик Юлия Станиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольшевик
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Станиславова
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105984. ОЛЬШЕВИКЪ, ЮЛІЯ СТАНИСЛАВОВА (она же Ольшевичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Остров. у., гм. Комарово, д. Пржедсвигъ, 43 л.; — Ломжин. О. С., 134, 135, 1 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 1½ г. Исп. 7 Авг. 909. 908 147769 1647 У. ОЛЫПЕВИЧЪ. ЮЛІЯ СТАНИСЛАВОВА см. Олыпеввикъ (ѴІІІ кн. 909).
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