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Оградзинский Франц Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оградзинский
Имя
Франц
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7151. ОГРАДЗИНСКИй ФРАНЦ ИВАНОВИЧ, 26 л., Рд. в Варшавск. г., Гостынск. у., д. Глина- Ражай. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 13 февр. 923.

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