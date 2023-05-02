Шадрин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Николай Яковлевич

Шадрин Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шадрин
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
30347. ШАДРИН, НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л. Гр. Сарапульск. у., Мостовинск. в., с. Шадрино; — Н. С. 7 уч. Бирск. у. Подлог, лиш. св. 2 г. Исп. 20 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.