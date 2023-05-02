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Глухов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глухов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1508. Глухов Александр Николаевич, Челябинск. окр., Щучанск. р., д. Чумляк. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л., П. в. з. с. 18/ХІІ—26.

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