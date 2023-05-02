Козлов Матвей Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15860. КОЗЛОВ, МАТВЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 32 л. Гр. Усольск. у., Тиминск. в., д. Шулаковой; — Н. С. 6 уч. Усольск. у. Поджог, лиш. св. 1 г., по амн. паи. зам. пр. р. 1 г. Исп. 13 дек. 920.
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