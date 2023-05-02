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Дорожнин Степан Агафонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорожнин
Имя
Степан
Отчество
Агафонов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46556. ДОРОЖНИНЪ, СТЕПАНЪ АГАФОновъ. К. Крапивен. у., Пирогово-Зыковск. в., д. Малой Пироговки, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Крапивен. у., 4 и 6 п. 13, 16 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 7 Іюня, счит. ср. съ 21 Мая 905.

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