Фирер Мошек-Янкель Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирер
- Имя
- Мошек-Янкель
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 562
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96181. ФИРЕРЪ, МОШЕКЪ-ЯНКЕЛЬ ИЦковъ. Мщ. г. Ломжи, 25 л., рд. въ г. Радомѣ; — Варшав. С. П., 2ч.132 Уг. У., крѣп. 3 м. Исп. 24 Мая 908. 96182. ФИРСИНЪ. ДМИТРІЙ ФРОЛОВЪ. К. Трубчев. у., Сѣмячковск. в., д. Мосточной, 35 л.; — Г. С. г. Трубчевска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Іюля 908.
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