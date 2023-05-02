Зобнин Александр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зобнин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4979. ЗОБНИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 22 л., г. Петровска. Н. С. 2 уч. Петровск. у. Ст. 180 п. «в». лиш. св. 1 г. Срок. исп. не указ., осужд. 7 марта 923.
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