Ермилов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4462. ЕРМИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Орехово-Зуевск. у., Покрово-Слободск. в., д. Глубоково. Московск Губсуд. Ст. ст. 114а ч. 1, 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 окт. 923.
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