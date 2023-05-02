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Ермилов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4462. ЕРМИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Орехово-Зуевск. у., Покрово-Слободск. в., д. Глубоково. Московск Губсуд. Ст. ст. 114а ч. 1, 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 окт. 923.

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