Захаров Иосиф Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4878. ЗАХАРОВ ИОСИФ МИРОНОВИЧ, 20 л., Сергиевск. у., Рогачевск. в., с. Титовского. Н. С. Сергиевск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 янв. 923.
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