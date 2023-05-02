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Захаров Иосиф Миронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Иосиф
Отчество
Миронович
Дата исполнения приговора
10 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4878. ЗАХАРОВ ИОСИФ МИРОНОВИЧ, 20 л., Сергиевск. у., Рогачевск. в., с. Титовского. Н. С. Сергиевск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 янв. 923.

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