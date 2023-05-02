Алексеев Евгений Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 124. АЛЕКСЕЕВ, ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 85 л. Гр. Вышневолоцк. у., ст. Спиро, — Н. С. Лубянск. уч. г. Москвы. Растрата, лиш. св. 3 г., с зач. пр. з с 20 февр. Исп. 9 авг. 919.
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