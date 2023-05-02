Горланов Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горланов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144725. ГОРЛАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Хвалынск. у., в. и с. Горюшина, 26 л.; — Асхабадск. О. С. 28 Авг. 909, 4 п. 134, 135, 148, 150, 152, 2 ч. 221, 225, 1547, 1 ч 1655 У., по сов. съ 3 приг. сего С. отъ 25 Авг. 909 г (2 ч. 228 У., арест. отд. 3½ г.), (2 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г.) и (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 6 л. Исп. 28 Окт. 909. | 903 66657 1647 У.
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