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Савин Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
16 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28421. САВИН, СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Наровчатск. у., Покровск. в., с. Суркино; — П. С. 23 стр. зап. п-ка Приволж. окр. Дезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 17 д. пр. м. Исп. 16 мая 920.

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