Савин Сергей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28421. САВИН, СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Наровчатск. у., Покровск. в., с. Суркино; — П. С. 23 стр. зап. п-ка Приволж. окр. Дезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 17 д. пр. м. Исп. 16 мая 920.
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