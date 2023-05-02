Трончеев Парфений Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трончеев
- Имя
- Парфений
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9546. ТРОНЧЕЕВ ПАРФЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Бурято-Монгольск. АССР, Аларск. аймака, Унгинск. хошуна. Иркутск. Губсуд. Ст. 1 ч. 130, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 10/ѴІ—26.
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