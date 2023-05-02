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Льгов Константин Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Льгов
Имя
Константин
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8360. ЛЬГОВ КОНСТАНТИН ДАНИЛОВИЧ, 24 л., Иркутск. у., Оекск. в. и с. Н. С. Иркутск. у. Ст. ст. 480 п. п. «б», «в», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 марта 923.

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