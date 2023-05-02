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Егоров Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4323. ЕГОРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 24 л., Канск. у., Аранск. в., д. С.-Уздалова. Н. С. 4 уч. Канск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 нояб. 923.

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