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Зайцев Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4791. ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г., г. Пензы. Н. С. 5 уч. г. Пензы. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 18 дек. 923.

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