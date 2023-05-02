Антонов Григорий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 271. АНТОНОВ, ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 54 л. Гр. Курмышск. у., Пертеуршинск. в., д. Белогорского; — Астраханск. Ревтриб. Шпионство, лиш. св. 2 г. Исп. 11 нояб. 919.
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