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Рысев Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рысев
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8505. РЫСЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 36 л., Порховск. у., Михайловск. в., д. Лютни. Н. С. 22 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 марта 923.

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