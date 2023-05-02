Королев Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6604. КОРОЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 29 л., Сызранск. у., Топоринск. в., д. Коранино, Н. С. 10 уч. Сызранск. у., Ст. 114 ч. 1 и 186, лиш. св. 1 г., Исп. 11 дек. 923.
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