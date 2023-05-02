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Королев Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6604. КОРОЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 29 л., Сызранск. у., Топоринск. в., д. Коранино, Н. С. 10 уч. Сызранск. у., Ст. 114 ч. 1 и 186, лиш. св. 1 г., Исп. 11 дек. 923.

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