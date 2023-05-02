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Каткова Настасья Уваровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каткова
Имя
Настасья
Отчество
Уваровна
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4453. КАТКОВА НАСТАСЬЯ УВАРОВНА, 40 л., Сердобск. у., Черкасск. в., д. Скрипицыно. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3. г. П. в. з. с. 25/Х—24.

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