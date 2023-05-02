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Мальцев Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальцев
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
26291. МАЛЬЦЕВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Кунгурск. у., Рождественск. в., д. Витковой; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 10 февр. 920.

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