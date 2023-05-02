Ионов Петр Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ионов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3846. ИОНОВ ПЕТР ГЕРАСИМОВИЧ, 35 л., Переяславль-Залесск. у., Хрентовск. в., д. Барово. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ІІ—24. Настоящ. приг. поглощен приговором В. Т. Триб. Московск. окр. от 27/ІІ—23.
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