Пустовалов Артемий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пустовалов
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8046. ПУСТОВАЛОВ АРТЕМИЙ СТЕПАНОВИЧ, 30 л., Бийск. у., Кокшинск. в. и д. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 5 м. 18 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 окт. 923.
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