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Денисова Марфа Денисова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисова
Имя
Марфа
Отчество
Денисова
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46443. ДЕНИСОВА, МАРФА ДЕНИСОВА. К. Торопецк. у., Туровск. в., д. Котовой, 41 г., рд. Остров. у., Сонинск. в., въ д. Ганинѣ; — Торопецк. У. С., 154 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 3 Іюня 905.

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