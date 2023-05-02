Воронин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101483. ВОРОНИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ, 50 л. Мщ. г. Владимира; — Г. С. 1 уч. г. Владимира, 18 Апр. 911, 16 и 49 М., тюр. 2 п., съ зач. 3 дня предв. заключ. Исп. 25 Апр. 911. | 904 65277 50 М. | 99 46682 169 М. | 903 20691 49 М. | 99 40001 49 М. | 900 17027 50 М. | 98 28413 49 М. | 99 72476 49 М.
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