Пискунов Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пискунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 400
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91452. ПИСКУНОВЪ, ИВАНЪ АНДРЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сенгилея, 28 л.; — Самар. О. С., 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 67850, арест. отд. 3 г. Исп. 8 Марта 908. счит. ср. съ 12 Мая 907. | 905 4 9662 1655 У. | 903 34947 169 М. | 903 100322 169 М.
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