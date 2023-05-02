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Фролов Тимофей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Тимофей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12774. ФРОЛОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., Ачинск. у., Сологонск. в., д. Яга. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 12/ІѴ—24.

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