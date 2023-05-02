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Циотуха Станислав Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Циотуха
Имя
Станислав
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141002. ЦІОТУХА, СТАНИСЛАВЪ АНТОНОВЪ. К. Петроковск. у., гм. Богуславице, д. Косовъ, 19 л.; — Петроковск. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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