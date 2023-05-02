Циотуха Станислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циотуха
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141002. ЦІОТУХА, СТАНИСЛАВЪ АНТОНОВЪ. К. Петроковск. у., гм. Богуславице, д. Косовъ, 19 л.; — Петроковск. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 909.
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