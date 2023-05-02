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Семенова-Мальцева Евдокия Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенова-Мальцева
Имя
Евдокия
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8930. СЕМЕНОВА-МАЛЬЦЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕБНА, 33 л., Арск. к. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. Ст. 16 ч. З и 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. Исп. 14 июня 923.

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