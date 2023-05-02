Семенова-Мальцева Евдокия Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенова-Мальцева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8930. СЕМЕНОВА-МАЛЬЦЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕБНА, 33 л., Арск. к. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. Ст. 16 ч. З и 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. Исп. 14 июня 923.
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